BI frontliners isasalang sa Covid test

Inihayag ng Bureau of Immigration (BI) na gagawin sa lalong madaling panahon ang Rapid Anti-body COVID-19 testing sa mga empleyado nito bilang bahagi ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng virus.

Ito ang sinabi ni BI Commissioner Jaime Morente matapos matanggap ng ahensiya mula sa mga awtoridad ng China ang donasyon na 500 sets ng COVID-19 rapid test kits.

“We are grateful to everyone for supporting our efforts to protect our employees from this virus,” sabi ni Morente. Binigyan diin niya na ang BI personnel ay lantad sa virus na kailangang sumailalim sa tests, sa pagiging ilan sa mga pinaka-panganib na posibleng mahawahan ng virus.

Ayon kay BI Port Operations Chief Grifton Medina, mayroong mahigit 400 Immigration officers (IOs) ang kasalukuyang nakakalat o frontliners sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

“Aside from performing counter duties, these officers are also frequently dispatched to process hundreds of passengers aboard repatriation and sweeper flights that have been flying in and out of the NAIA,” ayon sa ulat ni Medina.

Napag-alaman na bilang bahagi ng umiiral na mga protocol at upang mabawasan ang mga panganib ng impeksyon, ang IOs na humaharap sa mga espesyal na proseso sa paglipad at sa mga umuuwing pasahero sa hiwalay na lugar sa tarmac ng paliparan. Marami sa mga umuwi ay mula sa mga bansang may mataas na bilang ng kaso ng COVID-19. (Mina Aquino)