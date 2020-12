BI alerto kontra human trafficker

Pinakalat ng Bureau of Immigration (BI) ang kanilang mga tauhan sa iba’t ibang mga port of entry matapos itaas ang alerto upang makatulong mapalakas ang mga seguridad sa panahon ng Pasko.

Sinabi ni BI Commissioner Jaime Morente na inatasan niya ang mga immigration officer tutukan ang mga international airport at seaport para masala sa mga dumarating at umaalis na mga manlalakbay.

“This is to ensure that our campaign to thwart the entry of illegal aliens and prevent the departure of trafficking victims is not compromised during this Christmas season,” pahayag ni Morente.

Muli niyang binalaan ang mga sindikato ng human trafficking na huwag samantalahin ang holiday rush upang palusutin ang kanilang mga biktima palabas ng bansa sa kabila ng COVID-19 pandemic.

Binanggit ni Morente ang mga kaso ng mga dayuhan na kamakailan lamang nahuli sa mga paliparan sa Maynila at Cebu na may dalang mga pekeng visa ng Pilipinas, marriage at birth certificate. (Mina Navarro)