BGYO humagupit sa Billboard Next Big Sound

Wala pang isang taon mula nang mag-debut ang Pinoy pop group na BGYO nitong Enero 29, 2021 ay naging No. 1 agad ito sa Pandora Predictions Chart na inilathala sa Billboard bilang Next Big Sound Chart.

Nabatid na ang kahulugan ng BGYO ay “Becoming the change, Goin­g further, You and I showing the world what it means to be, Ori­ginally Filipino.” Binubuo ang banda nina Gelo Rivera, Akira Morishita, JL Toreliza, Nate Porcalla, at Mikki Claver.

Talagang patok sa mga ta­gapakinig ang 5 member boy group kaya naabot nito ang tugatog ng charts sa linggo ng Agosto 16.

“Through our songs, gusto namin ipakita na the light will continue and manggagaling talaga siya from you. The message can reach people na nawawalan ng pag-asa at sana ma-inspire sila na ‘wag mag-give up,” anang isang miyembro ng boy band, sa isang panayam.

Ilan sa mga naging hit song ng BGYO ay “He’s Into Her,” “The Light,” “Feel Good Pilipinas” at “Runnin” habang nag-release sila ng comeback single na “The Baddest” nito lang Agosto 20.

Lumilitaw ang mga musikero sa Pandora batay sa posibilidad nilang magtagumpay at makapasok sa Billboard 200 chart, na nasusukat ng patented predictive algorithm nito.

Samantala, pumangalawa na ang BGYO sa Pandora Predictions Chart noong Mayo. (Dolly Cabreza)