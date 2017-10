Bgy. captain timbog sa armas

By Betchai Julian

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kalaboso ang isang barangay captain na matagal nang wanted dahil sa pag- iingat ng hindi lisensyadonng mga armas sa Rizal, Occidental Mindoro.

Ang suspek na si Bonifacio Paddayuman Custodio, 52, ng Barangay Manoot, Rizal, Occidental Mindoro ay naaresto matapos salakayin ang bahay nito sa bisa ng search warrant na inisyu ni Judge Jose S. Jacinto Jr. ng RTC Branch 45, San Jose, Occidental Mindoro, dahil sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591. Comprehensive Law on Firearms and Ammunition .

Magkatuwang ang Criminal Investigation and Detection Group ng Occidental Mindoro at Provincial Public Safety Company, Regional Intelligence Unit Provincial Intelligence Branch, Rizal MPS sa operasyon saan nakakumpiska ang mga ito ng isang kalibre .45 pistola, at mga bala.

Napag-alaman kay Sr. Supt. Romie Estepa, director ng Occidental Mindoro Police Provincial Office, bandang alas-6:35 ng umaga nang isagawa ang pagsalakay sa bahay ni Custodio.

Hindi naman nanlaban ang suspek at kusang-loob na sumuko sa mga awtoridad kaya walang nangyaring komosyon. Nasa pangangalaga na ng CIDG Occidental ang suspek.