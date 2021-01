BGC resto kinandado dahil sa b-day ni Raymond G

DETERMINADO si Mayor Lino Cayetano na mapanatili ang mababang kaso ng COVID-19 sa Taguig City, kaya naman hindi nito pinalagpas ang anumang establisimiyento na lumabag sa health protocol, kabilang na ang sosyal na Spanish restaurant sa Bonifacio Global City.

Pinag-utos ni Cayetano ang pagpapasara sa La Picara Manila matapos umanong umulit sa paglabag sa health protocol, sa kabila ng ilang mga paalala na pinadala sa may-ari ng mga ito na sina Spanish expats Isabel Calvo at Felipe Antonio Díaz, at nagbukas noong 2019.

Ang pinakahuli umano ay nangyari sa nakaraang birthday dinner ng celebrity na si Raymond Gutierrez.

Ayon kay Cayetano, simula Setyembre 2020, lumalabag na ang La Picarra sa COVID protocol.

“While we are aggressive in wanting all business to reopen, there are some restaurants and tenants which are just abusive. Their co-tenants are the ones reporting to us their rampant violations,” sabi ni Cayetano.

Dagdag ng alkalde, naging bingi umano sina Calvo at Diaz sa mga babala ng Ayala Land, may-ari ng One Bonifacio High Street Mall.

Sa kanyang pahayag, sinabi ni Cayetano na ang pagsasara sa La Picara ay nagpapakita ng mabilis na pag-aksiyon sa mga negosyanteng iresponsable habang may pandemya.

Usap-usapan sa social media ang nasabing insidente, na ayon sa mga netizen ay pagiging iresponsable rin ng mga celebrity na sangkot sa party at hindi iniisip ang mga taong mawawalan ng trabaho dahil sa pagpapasara sa restaurant.

“Happy Birthday and congratulations to Mond Gutierrez and friends for singlehandedly defying COVID restrictions and now shutting down La Pícara – which will most definitely result in people losing their jobs. Guess you can get away with anything when you’re rich and famous! Anyway, how was the party?” ayon pa sa isang Facebook page. Kasabay ng pagpangalan sa iba pang sikat na personalidad na kasama umano sa party.

Patutsada pa ng isang netizen, “Nasa Pinas nga pala tayo.. hindi nakakasuhan ang mga mayayaman at sikat.”

Sinabi naman ni Taguig Rep. Lani Cayetano na ang pagiging negatibo sa COVID test ay hindi dahilan para balewalain ang mga health protocol.

“To influencers, the present situation calls for you to set the right example and do the right thing for everyone’s safety. People look up to you and admire you. This responsibility should not be taken lightly. Now is the time to use your platform, do good, and perform your civic duty to society,” aniya.