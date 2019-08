BFP tutulong sa kampanya kontra jueteng

BINIGYAN ng kapangyarihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Bureau of Fire Protection (BFP) na arestuhin ang mga jue­teng operator.

Sa ipinalabas na statement ng Pangulo noong Huwebes nang gabi sa 28th founding anniversary ng BFP sa Taguig, sinabi nito na tutulong ang mga kagawad ng pamatay-sunog o mga bombero sa kampanya kontra number game na jueteng.

“Sinabi ko na sa inyong huwag. Pero ‘yang jueteng ganon. Eh ‘yan big time. You have the arr—the authority to arrest. Why don’t you arrest?” sabi ng Pangulo.

“Just explain, ‘I am a government worker connected with the Bureau of Fire, I am arresting you because you have committed a crime’. Period. O tabla na kayo sa pulis,” dagdag nito.

Bukod dito, hinimok din ni Duterte ang BFP na tumulong sa pagmamantina ng peace and order sa bansa. (Prince Golez)