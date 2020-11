BFAR pinalagan ng mga mangingisda

Kinuwestiyon ng isang samahan ng mga mangingisda ang plano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na mag-angkat ng may 30,000 metriko toneladang isda.

Ayon kay Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya) chair Fernando Hicap, palusot lang ni BFAR Director Eduardo Gongona ang tatlong buwan na “closed fishing season” para mabigyang-katuwiran ang fish importation.

“Even with the closed fishing season, there are still many fish in the seas and in the market to choose from. No need to open our floodgates for imported fish,” giit ni Hicap.

Dagdag niya, banta sa mga lokal na mangingisda ang pag-aangkat ng mga isda, na ang mga fishery at marine product ay palaging nalalampasan ng mga na-import

Babagsak din aniya ang farmgate price dahil mas mura ang mga imported fish dahil sa mas mababang kalidad nito dulot ng pagpo-frozen.

Magugunitang sinabi ni Gongona na isang “conservation measure” ang fish importation dahil sa “closed fishing season” o tatlong buwang hindi maaaring mangisda para mapalaki muna ang mga isda. (IS)