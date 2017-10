Beverly vs Chito

‘Bipolar ka!’ – Beverly

Tinawag na bipolar­ (but in a good way) si Chito Roño ng comedienne na si Beverly­ Salviejo, isa sa cast members ng The Ghost Bride, ang movie offering ng Star Cinema.

Ikinuwento ni Beverly na maraming­ beses niya na naranasan na tawagin na ‘tanga’ ni Chito sa shooting at taping ng mga movie at television project nila noon pero hindi siya nagtanim ng galit at sama ng loob laban sa award-winning director.

“Lahat ng mura, inabot ko,” ang sabi ni Beverly na unang naging direktor si Chito sa fantasy movie na Si Baleleng at ang Gintong Sirena noong 1989.

“Dyusko du’n talaga ako (nakaranas ng “Ang tanga mo. Ang tanga-tanga mo! Ang tanga-tanga mo! Tanga!… O sige ulitin natin.”

“Ganoon, talagang parang bipolar pero alam ninyo habang tumatagal, dito sa pelikulang ito (The Ghost Bride), bait na bait naman ako sa kanya. Parang nasaan na ‘yung kilala kong Chito Roño?

“Iba na siyang mag-motivate, ito na ‘yung tinatawag natin na medyo nagme-mellow na ‘yung tao. But you know he is one director na ayaw ka niyang bitawan hangga’t hindi niya nakukuha­ ‘yung gusto niya,” ang kuwento ni Beverly tungkol kay Chito na isa sa mga pinakamahusay na direktor na nakatrabaho­ niya.