Betts petmalu sa MLB

DALAWANG ibon sa isang putok ang nadale ni Mookie Betts at ng Los Angeles Dodgers sa 147th Major League Baseball 2022 regular season game sa Dodger Stadoum sa California nitong Sabado.

Nilista ni Betts ang 200th homerun ng career sa 4-2 panalo ng Dodgers (63-30) kontra San Francisco Giants (48-46.

Si Betts ang 27th active player na nakarating sa milestone.

Nag-deliver din ng solo shots sina Trea Turner at Freddie Freeman – unang pagkakataon na naka-homer ang tatlong LA stars na 1-2-3 sa batting order.

“I think that’s what you guys been talking about since March. I wish I did it in the same innng that they did,” ani Freeman.

Team-leading ang 22 home runs ni Betts ngayong season, may tig-15 sina Turner at Freeman.

Bumato ng two-hit ball sa six innings si Julio Urias, naka-strike out ng lima para kubrahin ang panalo. (Vladi Eduarte)