Bette Midler pinitik ni Panelo sa banat kay Digong

BINUWELTAHAN ng isang opisyal ng Malacañang ang Hollywood actress na si Bette Midler matapos nitong ihanay si Pangulong Rodrigo Duterte kay Nazi Party leader Adolf Hitler sa tweet nito tungkol kay US President Donald Trump.

“She has the right to criticize in her country as an exercise of her freedom of expression,” ani ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo.

“She, however, has no right, as she is incompetent and gullible talking head as well, (to comment) on matters concerning foreign leaders she has no personal knowledge of.”

Sa tweet nitong Sabado, hinikayat ni Midler ang mga Amerikano na mag-isip muli sa gitna ng kinakaharap na impeachment hearing laban kay President Donald Trump.

“Want to leave the door open to a Hitler? A Stalin? A Castro? A Duterte? A Pol Pot? A Putin? An Assad? A Chavez? A Kim Jong Un? A Mussolini? A Mugage? An Amin? #Trump’s the gateway to that,” banat ng aktres.

Hindi ito ang unang pagkakataon na pinitik ni Midler si Duterte dahil noong 2017 ay binansagan niya itong ‘murderous dictator’.

Ayon kay Panelo, dapat tigilan na ni Midler ang pagbibigay ng “one-sided and judgmental comments on (the) internal affairs of another sovereign state.”

Hinikayat pa ni Panelo si Midler na magtanaw-balik sa kanyang awitin na “From A Distance” at maghanap ng dayuhang lider na may positibong pananaw.