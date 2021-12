Beteranong tsuper ng taxi vs TNVS

Eto na nga, dahil maluwag na ang quarantine protocols bunga ng patuloy na pagdausdos ng bilang ng mga nahahawa ng COVID-19, dumami na rin ang gala, karamihan ay nasa schedule at mayroon din namang biglaan kaya nakumander ng tropa ang aking poging GL Grandia patungo sa Norte.

Kaya no choice ako kundi mag-commute na muna patungo sa pupuntahan at pagbalik sa aking pinanggalingan dito sa Metro Manila at bilang nag-iingat pa rin na mahawaan ng COVID-19, taxi o TNVS ang nasasaisip ko.

Kung ang mga masyadong nagdidepende sa online booking ang tatanungin, siguradong top choice nila ang TNVS vs tradisyunal na taxi sa pag-asang mas bago, malinis, mabango ang sasakyan at maayos ang driver na nagmamaneho nito.

Pero sa akin, maaring totoo ang sinasabi ng mga mahihilig sa online booking pero may mga aspetong lamang pa rin at mas masisiyahan ka sa tradisyunal na taxi na de-metro.

Bakit kamo nakakalamang pa rin ang tradisyunal na taxi vs TNVS sa aking pananaw? Simple lamang ang kasagutan.

Kapag nakatiyempo ka ng beteranong taxi driver, suwabeng suwabe silang magmaneho at hindi mo ramdam na kumakadyot kahit pa manual transmission ang kanilang gamit at bukod dito, hindi mo na rin kailangang gumamit ng traffic app para makahanap ng pinakamabilis na ruta dahil sila mismo ay kayang dumiskarte.

Sa kabilang banda naman, ang mga TNVS drivers ay masyadong dependent sa traffic app kaya kapag nabalagoong sa isang matrapik na kalye ay magtitiyaga na lamang na umusad-pagong hanggang sa makarating sa patutunguhan ng sakay.

At nabilang niyo na ba lately kung ilan ang krimen sa kalye na mga TNVS driver ang sangkot kumpara sa mga taxi drivers?

Bukod sa mga ito, iba din ang humor ng mga taxi drivers kapag kinakausap sila ng pasahero, basta huwag lamang tungkol sa traffic, politika at sa patak ng metro at maging sa tip.

Bigla ko tuloy naisip ang latag ni Ping Lacson sa kalagayan ng bayan na kung ito ay ikukumpara sa isang naghihingalong pasyente at ang mga kaanak ay mayroong choice sa pagitan ng beterano at bagitong manggagamot ay siguradong ang una ang pipiliin dahil sa malawak na karanasan at krisis na pinagdaanan.

Wala lang, nabanggit ko lang dahil ‘yun nga, nakumander ng tropa ang aking pinakamamahal na GL Grandia.

Ayos ba?