Beteranang aktres ginigipit ng TV network

Naloka raw ang isang veteran actress nang padalhan siya ng bagong kontrata para sa kanyang series na magla-lock-in taping uli.

Nakasaad daw kasi sa bagong kontrata na hindi siya puwedeng tumanggap ng show sa ibang TV networks habang hindi pa natatapos ipalabas ang series na ‘yon.

Umalma raw si veteran actress. Hindi naman daw siya guaranteed contract star ng nasabing TV network, kaya hindi tama na hindi siya tatanggap sa iba kahit guesting man lang.

Sabi raw ni veteran actress, ok lang at tatanggihan niya ang offer ng ibang TV networks kung makakatapat ‘yon ng series na ginagawa niya, pero kung sa iba naman ang timeslot lalo na at ibang genre naman, hindi siya dapat pigilan, saka hindi naman siya ‘yung mismong bida, huh!

Well…

***

Alahas ni KC mabenta kahit mahal

Ang bongga pala ng Avec Moi by Kristina handmade jewelry na business ni KC Concepcion.

Nakita ko ‘yung pinost ni Chemist Pinky Tobiano na picture na kasama niya si KC habang nakasuot sila ng nasabing pendant.

In fairness, maganda ang collection ng fine, handmade jewelry business ni KC.

Bukod kay Pinky, ilang friends ko rin ang gustong-gusto ang jewelry line ni KC.

Noong 2018 nang ilabas ni KC ang 26-piece collection ng kanyang jewelry business at mabili raw talaga ‘yon!

So nice!

***

Aktres beterana na sa swab test

Mas type ng isang aktres na sa bahay niya sila nagba-bonding ng mga kaibigan niya. Pero para safe raw at may peace of mind sila, nag-COVID-19 anti-gen swab test muna sila pagdating ng mga kaibigan niya sa kanyang bahay. ‘Yun daw ang nakagawian na nila.

“So, even if we post pictures and videos, na nagtatanggal kami ng mask, we know na pare-pareho kaming mga negative (sa virus),” sabi ni aktres.

Actually, Dondon (my dear editor), ako rin, nasanay na na nagpapa-PCR swab test o kaya ‘yung anti-gen nga, para alam ko na hindi ako positive sa COVID-19.

Noong bago nga ako umalis ng Dubai, United Arab Emirates, kahit hindi naman required na magpa-PCR swab test bago umuwi ng bansa dahil may swab testing nga sa airport dito sa atin pagdating mo, still, para lang makasigurado, nagpa-PCR swab test pa rin ako at nang makuha ko ang result na negative ako ay saka pa lang ako umuwi ng Philippines.

Actually, may ibang small showbiz press events nga na required ang anti-gen swab test at type ko ‘yon para safe, ‘di ba?!

***

Lorna, Tirso balik ‘Ang Probinsyano’ na

After ma-engaged sa fiancé na si Dave Almarinez noong January 12, balik-“FPJ’s Ang Probinsyano” lock-in taping na si Ara Mina.

Isang malapit kay Ara ang nakatsikahan ko at maaga nga raw siyang tinext ni Ara kahapon at nang kumustahin niya, nasa lock-in taping na raw ang aktres para sa nasabing ABS-CBN series.

Ang alam ng katsikahan ko, sa Quezon City lang ang location ni Ara dahil kunwari nga ay nasa Malacañan Palace sila at ang mga kaeksena niya ay sina Lorna Tolentino, Tirso Cruz III at iba pa.

Totoo nga raw na nabigla si Ara sa proposal sa kanya ni Dave.