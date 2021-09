Bet umatras sa Miss U PH? Maureen matindi ang depresyon

Kung hindi pa nag-post si Maureen Wroblewitz ng pagbisita niya sa hometown niya sa Pangasinan, hindi malalaman ng mga netizen na kumalas muna ito pansamantala sa Miss Universe Philippines 2021 para sa mabilisang bakasyon nito.

Ayon sa naging kuwento niya sa Instagram ng mga larawang kuha sa San Jose, Pangasinan, dumadaan sa mental health issue si Maureen at kinakailangan niyang umalis muna sa Miss U PH 21 sandali bago sya masiraan ng bait.

“Just came back from a short trip to my beautiful province of Pangasinan. I needed to take this break for my mental health. You only see what I post on social media but what I don’t show are the challenges I go through everyday. I have realized that in this new journey of mine I have been my worst competitor, I have always been. I pressure myself to improve but it only hurts me. It’s okay not to be okay, it is okay to be sad and cry, it is okay to feel unmotivated and unproductive but it only hurts me. We need to acknowledge what we are feeling and know that our feelings are valid. A lesson that I have learned the hard way,” sabi ni Maureen.

Nahihiya si Maureen na i-share ang kanyang karamdaman, at ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob.

“I haven’t been very open about my mental health in the past because I was embarrassed but I want to change that. To whoever needs to hear this right now, know that you are not battling this alone. I wish I knew that when I was suffering from depression and anxiety (I still do). I wish I knew that all my feelings are valid.

“I had one very important realization during these difficult times and that is the importance of gratitude. I’ve watched @mikebalolong latest TikTok and it inspired me to speak. Being grateful is so important and it can indeed boost your happiness. Being grateful for the little things and to savor everything. I have even learned to make peace with my past experiences and not to dwell on them. Instead I like to thank them for making me the person that I am. Thank you to everyone who joined this trip! You made it a very special one,” sabi pa niya.

Sa mga larawan na nakaposte sa IG wall ni Maureen na kuha sa kanyang bakasyon, kasama rin niya ang kasintahang singer na si JK Labajo, na nagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanya.

Kylie ayaw nang balikan si Aljur

Kasabay nang pagpu-promote ni Kylie Padilla sa isang brand ng refrigerator na dumating sa kanyang bahay, kinumpirma na nga nitong tuluyan na siyang humiwalay kay Aljur Abrenica.

Pahapyaw na sinabi ni Kylie sa Instagram na ilang linggo na siyang nagsu-solo sa bahay na nilipatan nito.

Sinabi rin ng aktres na bitbit niya ang dalawang anak, na paglilinaw na rin sa mga nag-aakalang nasa poder ito ni Aljur dahil sa madalas na posting ng huli ng mga larawan nila ng mga bata.

Ayon kay Kylie, maliit man ang kanilang tirahan ngayon, sapat lang ito sa kanilang mag-anak. Wala na ngang maaasahang pag-asa ang mga fan ng dalawa na magkakabalikan pa silang muli.

Matteo binigyan ng ‘tabak’

Sertipikadong Philippine Scout Ranger member na si Matteo Guidicelli, nang gawaran ito ng pin na may disenyo ng espada at tinatawag itong TABAK.

Pinagmalaki at binahagi ni Matteo sa Instagram ang nasabing pin na hawak-hawak nito, at larawan habang nasa likod nito ang honor seal ng ahensya.

“To my Philippine Scout Ranger family, words can not explain the feeling I have right now holding this TABAK. Thank you for the trust and appreciation. The respect i have for this goes beyond words. To the men and women that fight and sacrifice for our country, Salamat! More power to the Philippine Army! Rangers lead the way!”

Sa mga hindi nakakaalam ng kahalagahan ng TABAK, ayon sa wikia.org, ito ay ay binibigay ng Regimental Commander sa mga miyembro ng Phil. Army at National Police Force na matagumpay na nakumpleto ang mga requirements na binibigay ng Scout Ranger School sa mga participants na nakatapos ng anim na buwang training sa Scout Ranger course.

Ang angas nga ni Matteo dahil ang nasabing training ay pinaka-mahirap at pinakanakamamatay, delikado dahil sa mismong actual combat zone isinusuga ang mga participant, na itinalaga ng regimental staff.

Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng aktwal na bakbakan sa lugar, mapapalaban ang sinuman, at pwede silang maging casualty.