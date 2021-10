Bet si Leni kesa Pacman? Jinkee kinantiyawan sa pink outfit

Humamig ng kantiyaw si Jinkee Pacquiao sa post niya sa Instagram na may kinalaman sa bagong brand ng cosmetic, beauty product, na pag-aari niya.

In-introduce ni Jinkee ang bagong skin product na nasa pink bottle.

Naka-powder pink dress din ang misis ni Manny Pacquiao.

At dahil sa pink na ‘yan, ikinonek nga ito sa pagtakbo rin ni VP Leni Robredo, na ang pinausong kulay nitong Oct. 7 ay kulay pink.

Pang-iintriga ng mga fan, bumaliktad ba si Jinkee? Nilaglag ba niya si Pacman? Bakit siya naka-pink? Bakit siya sumabay sa mga artistang sumusuporta kay Leni, na nagsuot ng pink?

Well, wala namang makapag-comment sa IG post na `yon ni Jinkee dahil

kontrolado nga `yon, na bawal ngang mag-comment ang iba.

Gary naospital sa dengue

Malamang ay nakauwi na sa bahay si Gary Valenciano mula sa ilang araw na pagkakaospital, dahil sa dengue.

“I just want to share the goodness of the Lord with all of you. I’ve been here in the hospital since Monday PM due to dengue fever. But he took care of me yet again and now I’m headed home. The Lord has left me speechless once again. I love you Jesus,” sabi ni Gary.

Hindi binanggit ni Gary kung saan niya nakuha ang dengue.

Andrea hindi nagparetoke ng alindog

Dahil sa ulo ni Andrea Torres, pinintasan ng ibang fan ang Kapuso star. Napansin kasi nila na medyo malaki ang ulo ni Andrea sa photo, kaya inisip nilang filter, o edited ang larawan nito.

@angelijudysy, “Parang ang laki po ng ulo niyo dito Ate Andrea. Looks like edited.”

@bibengay_khulet, “Yan din ang napansin ko.”

@marie_con, “Pansin ko din, ‘di maganda ang anggulo ni ate Andrea.” Siyempre, dumepensa ang mga fan ni Andrea, at sinabing hindi techy ang aktres. Na hindi ito marunong mag-edit o mag-filter ng kanyang alindog.

Catriona nakagawa ng kanta sa Australia

Labas na sa mga digital music platform ang bagong single ni Catriona Gray, ang “Love Language”.

Kabado si Catriona sa magiging outcome ng single niya ngayong pandemya, lalo at marami raw syiang kalabang mga bagong artist, na patok sa mga millennial.

Ang “Love Language” ay produkto ng lockdown kay Catriona sa Australia. Sa Australia nga niya ni-record.

Huhusgahan si Catriona ng mga music lover kung pasok pa rin sa kanilang panlasa ang timpla ng boses ng beauty queen.