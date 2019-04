Bet magpapayat: Anne hindi pa buntis

Marami ang nagdududang buntis si Anne Curtis. May mga nagsasabing naglilihi na nga raw ang misis ni Erwan Heussaff.

Pero feeling ko ay mali ang tsikang ‘yan dahil kapag tinatanong ko ang mga kaibigan ni Anne ay sinasabi nilang hindi buntis ang “It’s Showtime” host.

Sabi pa nga ng mga nakakausap ko, paano raw magiging buntis si Anne, eh, “She’s working out so much!”

Kung buntis nga raw si Anne, sana raw ay i­ngat na ingat ang aktres.

Sabi pa ng isang kaibigan niya, “Parang it’s not true coz she’s trying to lose weight for her movie.”

Saka kung buntis si Anne, bakit naman niya ililihim ‘yon, eh, married naman siya, ‘noh?!

Nadine best actress sa FAMAS

Masaya ang JaDine fans dahil si Nadine Lustre ang nanalong best actress sa FAMAS noong Sunday night para sa pelikulang “Never Not Love You”. In fairness, magaling naman talaga sa pelikulang ‘yon ang ka-love team at girlfriend ni James Reid.

Actually, runaway winner daw talaga si Nadine dahil siya talaga ang choice ng mga bomoto.

Ayon kay Ricky Lee, na siyang selection committee head ng FAMAS, twice silang nag-deliberation at si Nadine talaga ang gusto nila dahil ang galing nito sa nabanggit na pelikula.

Ang FAMAS best actress award kaya ni Nadine ang tuluyang magiging dahilan para mapunta na talaga sa kanya ang Darna role sa pelikula ng Star Cinema with the same title?

Sa tingin ko, puwede both bilang Darna at Narda nga si Nadine!

Sharon nakakatakot ang akting sa ‘Kuwaresma’

Speaking of Direk Erik, nakakaaliw lang na nagpo-promote siya ng pelikulang “Kuwaresma” ng Megastar na si Sharon Cuneta at pinamahalaan niya, pero ang natatanong nga sa kanya ay ang Darna project na iniwanan niya.

Anyway, nagka-preview na ang “Kuwaresma” at marami nga sa mga nakapanood ang nagsasabing napakaganda ng pelikula. Mula start hanggang ending daw ang katatatakutan sa “Kuwaresma”. Ang akting ni Sharon, sobrang pinupuri rin.

Samantala, sabi ni Sharon, hindi first and last horror movie niya ang “Kuwaresma”. Gustung-gusto raw uli ng Megastar na gumawa pa ng another horror movie after nga niyang ma-experience gawin ang “Kuwaresma” na showing na sa May 15.

Ian Veneracion type ni Ogie Alcasid

May sariling management/event company si Ogie Alcasid na pinamamahalaan, ang A-Team.

Kaliwa’t kanan din ang projects ng kanyang kompan­ya.

Kamakailan nga ay in-announce na ni Ogie ang Ian: In Color, ang concert ni Ian Veneracion na sila ang producer. Bale two nights daw ito sa Music Museum, July 11 and 12.

Excited si Ogie sa project na ito dahil bilib siya sa galing kumanta at may-play rin ng instrument ni Ian.

Samantala, sa Monday na ang alis ni Ogie at ng misis niyang si Regine Velasquez-Alcasid pa-Canada para sa concert tour doon at sa USA.