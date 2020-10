Bestfriend namatay, Joel Embiid wasak

NAMAYAPA na ang itinuturing na bestfriend ni Philadelphia 76ers star Joel Embiid kahapon.

Sa tweet ng Cameroonian center, binahagi nito ang pagpanaw ni Klause Hinkie De Paula Embiid, ang kanyang cute na aso.

Ibinahagi ni Embiid ang mga larawan ng kanyang alaga kasama ang kanyang fiance na si Anne de Paula.

“I lost my best friend this morning!! You were so full of energy. You were so beautiful. Now who’s gonna wake me up? who’s gonna lick me nonstop if I’m crying? Who’s gonna start acting crazy and run all over the place if they don’t get attention?” tweet ni Embiid. (Raymark Patriarca)