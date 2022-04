BEST Center balik sa in-person clinic

MAGBABALIK na para sa in-person clinics ang Basketball Efficiency and Scientific Center (Best Center), una at multi-awarded sports clinicians sa bansa, matapos ang pagkakagarahe dahil sa pandemic.

Magsisimula ang basketball at volleyball clinics sa Abril 18 sa Masambong basketball and Tennis Courts sa San Francisco Del Monte, Quezon City, at sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary sa Guadalupe Viejo, Makati.

Tatanghalin ang sessions para sa Preparatory at Level 1 basketball at volleyball tuwing Lunes at Huwebes sa mga nabanggit na venues.

Simula naman sa Abril 20, gaganapin ang sessions para sa preparatory at level 1 basketball tuwing Miyerkoles at Sabado sa International Christian Academy, Extra Ext., Fourth Estate Subdivision, Sucat, Paranaque City.

Ayon kay Best Center president Monica Jorge, maaaring kumontak ang mga interesadong magulang at estudyante sa 3411-6260 or. 8371-9724 o mag-email sa bestcentersports.inquiry@gmail.com para sa iba pang detalye. (Janiel Abby Toralba)