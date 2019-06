Bertdey girl Alyssa pabida sa Creamline

Ni: Fergus­ Josue, Jr.

PINAHABA sa siyam ng Creamline Cool Smashers ang kanilang ratsada kasunod ng 25-19,25-15,25-18 pagwalis sa BaliPure Purest Water Defenders­ upang sumampa sa semi finals sa Premier Volleyball League (PVL) Season 3 Reinforced Conference­ Sabado sa The Arena sa San Juan.

Kinapitan ng tropa ang Thai import na si Kuttika Kaewpin na pumalo ng 14 points, mula sa 14 attacks habang ang birthday girl na si Alyssa Valdez ay may siyam na puntos.

Naramdaman din ang local players gaya ni Pau Soriano at Kyle Negrito na may tig-limang puntos habang may tig-apat na puntos sina Michelle Gumabao at Jema Galanza.

Samantala sa unang­ laro, hinampas ni Ukranian import Olena Lymareva-Flink ang game high 29 points, 23 sa atake kasama ang 6 aces, para akayin ang PacificTown-Army sa pagwalis sa BanKo Perlas 25-18, 25-14, 25-20 panalo at akayin ang Lady Troopers sa semifinals matapos okupahin ang third spot tangan ang 6-3 baraha.

“My team helped me a lot and they all supported me and gave me this power [to] continue what I’m doing,” sabi ni Flink. “I knew this game today is really important to us to secure the third place, so I tried to put everything that I have.”