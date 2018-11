Bersamin nanumpa na isip Chief Justice

Miabot na sa Korte Suprema ang transmittal letter gikan Malacañang nga pahibalo sa paglingkod na ni Associate Justice Lucas Bersamin isip ika-25 nga Chief justice.

Dali usab nga gidala ni Supreme Court Clerk of Court Atty. Edgardo Aricheta ang appointment papers ni Bersamin.

Ug nanumpa dayon kini ni Senior Associate Justice Antonio Carpio sa Session Hall sa Korte Suprema.

Lakip sa mitambong sa maong oath taking ang tibuok pamilya ni Bersamin, ang mga justices sa Korte Suprema ug ubang CA Justices bisan si retired Chief Justice Teresita Leonardo De Castro.

Sa iyang pag-atubang sa media, nangayo kinig ug dugang panahon si Bersamin aron himoun ang mga repormang iyang na huna-hunaan sa Hudikatura.

“Bigyan niyo pa ako ng ilang araw para buuin ang plano, nasa kaisipan na ang mga problema para malutas. I’ve been in the Supreme Court in April 2009 from Court of Appeals and in that time, I have joined the court in its many program,” matud ni Bersamin.

Samtang pormal usab nga nanumpa sa bag-ong CJ Lucas Bersamin ang gitudlo usab ni Presidente Duterte isip bag-ong Associate Justice sa Korte Suprema nga si kanhi Court of Appeals Justice Rosemari Carandang.