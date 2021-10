Bernie Cruz pinuwesto sa DAR

Buo ang kumpiyansa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bagong miyembro ng kanyang gabinete na itinalaga bilang acting secretary ng Department of Agrarian Reform (DAR).

Inanunsiyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque na itinalaga ng Pangulo si Undersecretary Bernie Ferrer Cruz bilang acting secretary ng DAR at nilagdaan ang appointment paper nito noong Oktubre 28, 2021.

Bago itinalaga sa bagong puwesto ay nagsilbi si Cruz bilang Undersecretary for Foreign Assisted and Special Projects ng DAR.

Sabi ni Roque, tiwala ang Malacañang na matatapos ni Cruz ang mga programa ng administrasyon sa ilalim ng DAR.

“We are confident that Acting Secretary Cruz will continue to oversee the completion of DAR’s programs and projects in the remaining months of the current government,” ayon kay Roque.

Dagdag pa ni Roque na hangad ng Malacañang ang tagumpay ni Cruz sa kanyang bagong tungkulin para sa kapakanan ng maraming magsasaka sa bansa.

Samantala, ipinahayag ni Cruz na prayoridad niya ang pamamahagi ng nasa 300,000 hanggang 500,000 ektaryang lupain para sa mga magsasaka.

Sinabi ni Cruz sa panayam ng Abante na pinabibilisan na ni Pangulong Duterte ang pamamahagi ng lupa sa ilalim ng Agrarian Reform Program na napaso noon pang 2014.

Paliwanag ni Cruz, 700,000 ektaryang lupa pa ang nalalabi ngunit ang kakayanin lamang ipamahagi ay 300,000 hanggang 500,000 dahil sa mga teknikal na problema tulad ng mga typographical o clerical error sa ilang Certificate of Land Ownership Award (CLOA).

Aniya, pinasasama na rin ni Pangulong Duterte ang mga lupang pag-aari ng pamahalaan sa ipapamahagi sa mga magsasaka.

Ang pinakamalaking makukuha ng isang magsasaka ay tatlong ektarya ngunit kung marami sila sa isang lugar ay paghahatian ang lupa ng pantay-pantay kaya’t magiging mas maliit ang makukuha nila.

Binanggit pa ni Cruz na pinakamalaking balakid pa rin sa pamamahagi ng lupa ang pandemya dahil hindi makaikot ang kanilang mga empleyado.

Dagdag niya, may proseso pa kasi ng validation na kailangang gawin.

“Ang program of instruction is finish and expedite the distribution,” pagtatapos ni Cruz. (Aileen Taliping/Prince Golez/Eileen Mencias)