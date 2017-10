‘Ber’ months, hindi malamig – PAGASA

By JG Tumbado

Habang patuloy na nakararanas ng mahabang oras ng gabi dahil sa tinatawag na ‘autumnal equinox’ na nagsimula noong buwan ng Setyembre, asahan na rin ang tagal ng pagdating ng tag-lamig na klima sa buong kapuluan.

Ito ngayon ang ibinabala ng Philippine Atmos­pheric Geophysical Astronomical Services Adminis­tration (PAGASA) base sa kanilang huling climate outlook magmula ng kasalukuyang buwan ng Oktubre hanggang sa darating na buwan ng Marso 2018.

Ayon sa pagbasa ng weather bureau, bahagyang tumaas umano ang temperatura ng bansa kumpara sa karaniwan na mararanasan sa malaking bahagi ng arkipelago sa buong taon ng 2017.

Panigurado umano na ang klima partikular ang biglaang pagkaranas ng lamig ay mararanasan lamang sa kabundukan ng Luzon sa umpisa ng pagpasok ng 2018.

Paliwanag ng PAGASA, na ang lamig ng temperatura ay kasalukuyang nararanasan sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekt­o umano ng pananaig ng ilang weather system ngayong buwan tulad ng inter-tropical convergence zone (ITCZ), thunderstorms, low pressure areas (LPA), ridge of high pressure areas, easterlies, tail-end of a cold front at ang pagpalit ng southwest monsoon, o habagat, sa northeast monsoon season o ang amihan.

Dagdag pa ng PAGASA, isa hanggang dalawang bagyo pa ang inaasahang papasok sa bansa bago magtapos ang buwan ng Oktubre.

Wala rin umanong kinalaman ang pagbuo ng sama ng panahon sa northeast monsoon dahil ang lamig ng hangin na pumapasok mula sa hilagang-silangan ay sa mga huling araw sa buwan ng Oktubre o sa mga unang araw ng Nobyembre.