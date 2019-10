Bentahan ng PWD card sa QC talupan!

PINAIIMBESTIGAHAN ni ACT-CIS party-list Rep. Eric Go Yap (ACT-CIST) sa kinauukulang komite ng Kamara ang ulat na maraming tao ang nakakakuha ng persons with disabilities (PWDs) kahit hindi kuwalipikado.

“Due to the decentra­lized issuance of the PWD IDs, there is possibility of abuse by some unethical and imprudent individual­s like those who have listed illegitimate beneficiaries,” wika ni Yap sa isang forum.

Ayon sa mambabatas, nasaksihan niya mismo ang isang insidente sa Binondo, Maynila kamakailan kung saan anim na miyembro ng pamilya ang kumain sa Chinese restaurant. Noong magbabayad na sila, apat ang nagpakita ng PWD card kahit na wala namang kapansanan sa kanilang pangangatawan.

“Noong nagbabayad na, bumunot lahat ng PWD. Ako naman (noong) una naawa ako, sabi ko kawawang pamilya naman ‘to, tinamaan ng malas… (pero) siyempre naman ako nag-isip na ako. Wala naman akong nakitang disability,” kuwento ni Yap.

Bagama’t hindi lang sa katawan makikita ang kapansanan, sinabi ng kongresista na normal naman kumilos ang mga taong kumain sa Binondo restaurant.

Dahil dito, personal niyang pinaimbestigahan ito matapos utusan ang taong mag-apply ng PWD card sa Quezon City kahit wala itong kapansanan. Naisyuhan naman ito ng card matapos makapagbayad ng P1,000.

Nabatid na 15 katao ang inutusan niyang mag-apply ng card sa Quezon City at Maynila at lahat sila ay nabigyan.

“Nagpa-try ako ng 15 na tao. Iba-iba pong antas ng buhay. May mayaman, may empleyado. Iba-iba. May QC, may Manila, pero hindi kasabwat ang mayor dito,” ani ni Yap.

Sa ilalim ng umiiral na batas, ang PWD card holder ay makakakuha ng 20% discount sa mga bilihin at pamasahe. Mayroon din sila 5% VAT exemption. (JC Cahinhinan)