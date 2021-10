Bentahan ng boto ‘di palulusutin ni Duterte

Winarningan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga political warlord, komunista at narco-politician na huwag magkamaling makialam sa eleksiyon sa pamamagitan ng kanilang impluwensiya.

Sa kanyang ‘Talk to the People’, sinabi ng pangulo na gusto nitong makatikim ng malinis na eleksiyon ang mga Pilipino bago ito umalis sa puwesto kaya hindi niya papayagang mamayani ang karahasan, pananakot at pagbili ng mga boto gamit ang drug money.

“I am warning everybody, everybody, kasama ko sa partido o hindi o kaibigan kita o hindi, kalaban kita, itong eleksiyon na ito huwag kang magkamali kasi nandiyan pa ako,” anang pangulo.

Bagama’t ang Commission on Elections (Comelec) aniya ang punong-abala sa halalan, sinabi ng pangulo na makikipag-ugnayan siya sa komisyon para masi­gurong walang dayaan at kaguluhan sa darating na eleksiyon.

“I will not allow fraud tapos ‘yong mga tigas-tigas, political warlords na may mga armas at saka ‘yong drug money. Malaman namin ‘yan kung magtatapon ka ng pera, ‘yong magbili ka ng boto, P1,000 isang boto, ah titingnan ka namin,” dagdag ng pangulo.

Binalaan din ni Pangulong Duterte ang New People’s Army na huwag sumali sa kaguluhan dahil iba ang ipinaglalaban ng mga ito at walang kinalaman sa eleksiyon. (Aileen Taliping)