Benguet Corp. ng pamilya Romualdez, local off’ls papanagutin sa landslide

NASA Itogon Benguet na ang isang team mula sa Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources (MGB-DENR) na magsasagawa ng imbestigasyon sa naging posibleng kapabayaan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan at Benguet Corporation sa naganap na landslide na kumitil sa buhay ng mahigit 50 katao.

Ayon kay Environment Secretary Roy Cimatu, hindi tutol ang pamahalaan sa small scale mining subalit dapat na gawin ito ng tama at ‘regulated’.

Malinaw umano na ang small-scale mining ay dapat nire-regulate at sinu-supervise ng local government unit subalit sa pangyayari sa Itogon Benguet ay malinaw na nagkaroon ng kapabayaan lalo at tukoy na landslide-prone ang lugar kung saan nangyari ang landslide at naimpormahan ang lokal na pamahalaan sa geohazard situation sa lugar ngunit nakakalungkot na walang ginawang aksyon.

Sinabi ni Environment Secretary Benny Antiporda na mayroon mang mi­ning activities o wala sa nasabing lugar ay maaari pa ring mangyari ang landslide. Nagkataon lamang na naroon sa lugar ang mga minero.

Nabatid na 500 minero lang ang binigyan ng special authority na magsagawa ng pagmimina sa Benguet province suba­lit may 1,000 minero pa ang nag-o-operate sa lugar nang walang kaukulang permiso kabilang na ang mga nasawi sa Itogon.

Samantala inamin kahapon ng National Incident Management Team (NIMT) ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ng Benguet na nasa retrieval mode na lang kanilang operasyon sa ground zero ng 070 Firstgate sa Brgy. Ucab, Itogon na tinamaan ng landslide dahil sa bagyong Ompong.

Ayon kay NIMT director Rafaelito ‘Raffy­’ Alejandro, nasa pang-anim na araw na ngayon ang kanilang operasyon mula nang mangyari ang landslide sa kasagsagan ng pana­nalasa ng bagyong.