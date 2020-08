Benepisyong hindi nararapat

Sa harap ng nararanasan nating pandemya at pagdurusa ng ating mga kababayan, nakukuha pa ng ilan na samantalahin ang sitwasyon at gumawa ng mga bagay na hindi lamang makasarili kundi taliwas sa nararapat at tamang asal.

Uunahin ko na ang sa tingin kong nakakasuklam na korupsyon na kaugnay ng kalusugang pampubliko. Maraming uri at halimbawa ang mga ito. Nariyan ang pagbili ng mga kagamitan at mga supplies na labis labis ang presyo. Sa dinami-daming pagkakataon at sa hinaba-habang panahon na ginagawa ito sa mga gastusin sa pamahalaan, higit na malaking kasalanan ang gawin ito ngayon kung kailan ang bawa’t piso ay maaring mangahulugan ng buhay ng isang tao.

Kapag bumili ang isang ahensya ng pamahalaan ng isang bagay na doble ang presyo kaysa sa nararapat, nangangahulugan din na maari sanang dalawa ang ating nabili nito, kung ito ay kinakailangan. At kung hindi naman kailangan ang mahigit sa isa, ang pera ay maaring nagamit sa iba pang mga pangangailangan. Iyan, tiyak tayong lahat, na hindi mauubusan ng mga bagay na pwede nating paggamitan ng pera.

Pero, higit na nakakagalit ang sinasabing malakihang korupsyon sa PhilHealth na tinatayang aabot sa P15 bilyon. Bilyon! Ilan-ilan lang sa ating bansa ang makakakita o makakaranas ng ganyang halaga. Isa sa mga serbisyo ng PhilHealth ay magbigay ng tulong kapag ikaw ay naospital. Alam lahat ng mga naospital na limitado ang naiaambag ng PhilHealth kapag sobrang laki na ang babayaran sa ospital. Nguni’t sa karagdagang P10,000, maari nang matulungan ang 1.5 milyong pasyente sa P15 bilyon.

Ano pa ang pwede? Ang isang pasyente na nangangailangan ng dialysis ay sumasailalim nito ng tatlong beses sa isang linggo, o mga 156 na beses sa isang taon. Sa ngayon, sinasagot ng PhilHealth ay 90 sessions lamang. May panukala ang ilang mga mambabatas na itaas ang bilang ng sinasagot ng PhilHealth sa 144 o karagdagang 54 session bawa’t pasyente. Sa P2,500 kada dialysis, nangangahulugan na maaring matulungan nila ang karagdagang mahigit sa 100,000 mga pasyente gamit ang P15 bilyon.

At kung totoo talaga ito, nakakapanginig ng laman na ang kinukuhanan nila ay ang mga taong may-sakit. Hindi kaya sila kinikilabutan? At para saan ang kanilang matatamasang kasaganahan? Para sa mga luho na hindi nila pinaghirapan? Habang nag-aagaw buhay ang mga may-sakit dahil sa kawalan ng pera pantustus sa pagpapagamot, nagpapasasa ang mga pamilya nila sa nakaw na yaman.

Sadyang may mali ang ating lipunan. Kung hindi tayo magiging aktibo sa paninita ng mga ganito, ito ang asal na natutunan ng ilang kabataan, maaring hindi lagi tungkol sa pera, nguni’t sa mga bagay kung saan maaring magkamit ng mga benepisyo na hindi nararapat. Nakakalungkot lang isipin na mahubog sa mga ganitong kagawian ang mga sinasabing pag-asa ng bayan.

Kapag titingnan mula sa prinsipyo, malayo ba ang sitwasyon sa PhilHealth sa kagustuhan ng isang mag-aaral na pumasa sa klase ng hindi pinaghirapan gamit ang sitwasyon ng pandemya, sa kabila ng malinaw na kawalan ng balakid para sa kanya?