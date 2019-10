Benepisyo ng mga barangay worker pinaplantsa na

Kailangang magbuo ng ‘hybrid position classification’ na magbibigay daan para maging regular na kawani ng gobyerno ang mga barangay worker, ayon kay Senador Francis Tolentino.

Kung magkakaroon ng ‘hybrid position classification, makakapagbukod umano ng pondo ang Department of Budget and Management (DBM) para sa 41,976 na kawani ng barangay sa buong bansa.

Ginawa ni Tolentino ang suhestiyon sa Technical Working Group kaugnay ng inihain nitong panukala, ang Senate Bill 215 o Barangay Workers Incentives Act.

Sa ilalim ng panukala, kikilalanin bilang mga regular na empleyado ng gobyerno ang mga barangay worker. Dahil dito awtomatiko rin na magi­ging miyembro sila ng Government Service Insurance System (GSIS), kung saan makakatanggap sila ng life insurance at retirement, disability at separation benefits.

Magkakaroon na rin sila ng mga libreng health benefit sa ilalim ng go­vernment medical insurance law.

Nakasaad pa sa panukala na dapat bigyan din ng karapatan ang mga barangay na magbigay ng iba pang benepisyo sa kanilang mga empleyado, depende sa kakayahang pinan­syal ng mga ito.

“Although considered the closest government officials to the people, they are the most underappreciated among the government employees in terms of salary as well as employment benefits and privileges,” ani Tolentino. (Dindo Matining)