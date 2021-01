Benepisyaryo ng lupa may karapatang palayasin ang caretaker

Hi Atty.

Sana ay matulungan nyo po ako at mabigyan kasagutan ang aking problemang idudulog sa inyo. Ako si Mylene Aganan Bencalo taga –Masbate.

Ganito po kasi,may kaunting lupain ang mga tiyuhin ko dito sa Masbate kung saan minana nila sa magulang nila. May pinatira po kasi sila sa lupa kung saan ay tagabantay at taga copra ang kasunduan nila. Pero nagtanim sila ng niyog, pero hindi po pinapahintulutan ng mga tiyuhin ko na magtanim.

Bagamat walang legal na kasunduan, pero ‘yon po ang usapan nila. Sa madaling salita po tinawagan po ako ng tiyuhin ko na kung maari daw muna pansamantala ako na muna ang tagapamahala ng lupa nila dito kasi hindi ka sila makakauwi dito. Simula yata ng 2016 at pinapaalis na yung babae na live- in partner nong lalaki na siya ang inatasan na taga bantay ng lupa.’ Yong lalaki kasi na naka-designate na bantay ay namatay na at may iba nang kinasama ang babae ngayon.

Kasi po ang tiyuhin ko tumawag kasi matagal na daw silang hindi nakakatanggap na anumang share sa produkto ng lupa tulad ng benta sa copra, at sa kasakuluyan po ay hindi na nakatira ang babae doon sa lupa for almost 5yrs., pero patuloy pa rin na sIya ang nakikinabang ng anumang produkto tulad ng copra na kahit walang pahintulot sa may may-ari o sa tiyuhin ko.Pinuntahan ko po kasi paalisin daw po pero gusto yata magpabayad daw sa mga tinanim samantalang how many years sila nalng nakikinabang na para bang sila na ang may-ari.

Ayaw makinig kasi sa akin na sabi ko wala na silang karapatan doon sa lupa kasi hindi naman na sila nakatira doon at namatay na din ang itinalagang taga bantay doon.

Ang tanong ko po ay kung sino po ba ang may pananagutan sa batas? Siya na matagal ng hindi nakatira doon at nakikinabang nalang sa lupa dahil pinapaupa niya. Pati buhangin binibenta pa daw sabi ng mga concern citizen o ‘yong tiyuhin ko na may- ari ng lupa?May pananagutan po ba sa agrarian ang may ari?

Salamat po,

Mylene

Ms. Mylene,

Ayon sa kwento mo ay lumalabas na ang unang usapan ay tagabantay lamang at hinayaan na magtanim doon para may pakinabang sa lupa. Kapag walang usapan tungkol sa landowner-farmer/tenant relationship ay hindi siya sakop sa mga benepisyo na para sa mga farmer beneficiary tulad ng security of tenure,atbp.

Kung tagapamahala lamang ay maaari ninyong paalisin ang caretaker at mga taong kanyang pinatira o pinagtanim roon.

Dahil hind na nakatira ang caretaker na dating kausap ng may ari ng lupa at lumalabas na kumikita pa si caretaker dahil pinapaupa ito sa kasalukuyang nagtatanim ay mas may karapatan kayong paalisin sila.

Humingi ka ng Special Power of Attorney kung saan ikaw ang tinatalagang tagapamahala ng lupa at kapag di sila nakinig sa iyo at kakailanganin mo nang magsampa ng kasong ejectment sa mga taong dating caretaker at yung mga nakatira at gumagamit ng lupa sa ngayon. Magpunta muna sa barangay bago magsampa ng kaso upang ireklamo sila at baka sa barangay ay maayos ang gusot

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 8922 0245 o mag email sa attorneyclaire@gmail.com

Please subscribe to my youtube channel Ito ang batas with Atty. Claire Castro.