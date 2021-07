Ben&Ben song hakot award sa Canada

Petmalu ang Pinoy band Ben&Ben dahil sa pagsung­kit ng tatlong award mula sa 2021 Canadian Cinematography Awards (CaCA) sa kanilang panghugot na kanta kung saan bumida ang KathNiel love team.

Marami ang na-in love, nasaktan at humugot sa “Sa Susunod na Habang Buhay” ng Indie folk-pop sensation.

Nanalo bilang Best Song, Best Music Video at Best Music Video Cinematography ang Original Pilipino Mu­sic sa kanilang music video na ibinida sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo.

Ang pagkakapanalong ito ay inanunsyo ng banda sa kanilang mga social media account noong Hulyo 12.

“We just learned that ‘Sa Susunod Na Habangbuhay’ won 3 awards at the 2021 Canadian Cinematography Awards!” ayon sa Ben&Ben.

“Congrats sa‘tin, Liwanag! Thank you for helping us reach our dreams. We’ll keep working hard for you,” dagdag pa nila, na patungkol sa kanilang mga fan.

Bukod sa inter­national feat, ipinagdiri­wang din ng grupo ang kanilang paglikom ng mahigit 10 milyon views sa YouTube para sa na­sabing music video. (Vick Aquino)