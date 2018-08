Ben Affleck ibinalik sa rehab sa Malibu

Muling pinasok sa isang rehab ang Hollywood actor na si Ben Affleck dahil sa pagka­lulong nito sa alak.

Pagkatapos na magkaroon ng intervention, na pinangunahan ng estranged wife ni Ben na si Jennifer Garner at ng isang sober coach, hinatid na ang actor sa isang rehab center sa Malibu, California.

Naalarma ang mga taong malapit sa aktor nang makunan ito na nagpa-deliver ng isang kahon na may lamang mga alak sa kanyang bahay sa Pacific Palisades.

Noong nakaraang August 13, nakita pa raw si Ben na nangga­ling sa isang Alcoholics Anonymous meeting.

“This is part of his practice and how he maintains his personal­ health. He’s been doing­ these classes for months. He’s also been spotted outside of meditation classes as well as meetings. He’s focused on being there for those in his life,” ayon sa isang source.

Pero nitong nakaraang linggo ay iba na raw ang mga kinikilos ng aktor kaya hindi ito pinabayaan na makalagpas ng kanyang estranged wife na si Jennifer.

Nais ni Jen na guma­ling si Ben sa kanyang alcohol addiction kung gusto nitong ituloy ang pag-co-parent sa kanilang tatlong anak na sina Violet (12), Seraphi­na (9) and Samuel (6).

Naghiwalay ang dalawa noong 2015 at nag-file ng divorce si Jen noong 2017.

Noong 2017 ay nakakumpleto ng isang treatment program si Affleck para sa kanyang alcohol addiction.

Nasabi pa ng aktor sa isang interview: “I want to live life to the fullest and be the best father I can be. I want my kids to know there is no shame in getting help when you need it, and to be a source of strength for anyone out there who needs help but is afraid to take the first step. I’m lucky to have the love of my family and friends, including my coparent Jen, who has supported me and cared for our kids as I’ve done the work I set out to do,” he wrote in a Facebook post at the time.

Noong nakaraang August 16 ay nakita si Ben na ka-date ang Playboy model na si Shauna Sexton. Dito nalaman ng media na matagal na palang hiwalay ang aktor sa girlfriend nito na si Lindsay Shookus na isang producer sa show na Saturday Night Live.

May kinalaman daw sa muling pagbalik ni Ben sa pag-inom ang paghiwalay nila ni Lindsay.