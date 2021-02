Belo asam titulo sa Meralco

ISANG kampeonato ang hangad makamit ni Philippine Basketball Association (PBA) PBA stalwart Rey Mark ‘Mac’ Belo kasama ang kanyang bagong koponang Meralco sa 46th Philippine Cup 2021 simula sa April 9.

Inaprubhan nitong Huwebes ni PBA Commissioner Willie Marcial ang trade deal na naglagak sa kanya sa Bolts mula Blackwater. Naging kapalit niya para Elite Baser Amer at Bryan Faundo.

“Gusto ko kasi makilala as a winner and dream ko talaga makapag-champion sa PBA kasi lahat ng pro gustong mag-champion,” lahad ni Belo sa ‘Power and Play’ radio sports program ni former league commisioner Jose Emmanuel ‘Noli’ Eala nitong Sabado.

“With the Meralco, malaki chances ko na makamit yung pangarap na ‘yun. Basta gagawin ko best ko every game na makatulong sa team at makakuha ng panalo,” panapos na namutawi pa sa 27-year-old, 6-foot-4 forward mula sa Midsayap, Cotabato.

Nakaabot sa unang pagkakataon sa semifinals ng 2020 import-less ang Meralco pero hindi umubra sa Barangay Ginebra San Miguel sa Pampanga bubble.

Papasok na sa fifth year niya sa unang Asia’s play-for-pay hoop ang produkto ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) buhat sa Far Eastern Tamaraws. Siya’ y 2016 special draft ng Blackwater. (Janiel Abby Toralba)