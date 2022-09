Belmonte, Tiangco, Malapitan nangibabaw sa mga NCR mayor

Inilabas ng RP- Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) ang resulta ng kanilang latest nationwide survey mula Hulyo 1-15, 2022, para sa lahat ng Mayor, Governor, at miyembro House of Representatives para sa kanilang “overall job performance” sa taong 2021.

Sa National Capital Region (NCR), ang resulta ng ranking para sa “Top City Mayors” ay ang mga sumusunod: Si Mayor Josefina “Joy” Belmonte ng Quezon City, na may 88 percent job performance rating, ay ang Top City Mayor sa National Capital Region (NCR) para sa taong 2021; sinundan ni dating Navotas City Mayor at kasalukuyang Representative Tobias “Toby” Tiangco na may 86 percentage mark; ang ikatlong puwesto ay natamo ni dating Mayor at kasalukuyang kinatawan Oscar “Oca” Malapitan ng Caloocan City na may 83 percentage score habang si Mayor Imelda “Emi” Calixto-Rubiano ng Pasay City ay ika-4 na may 81% rating; ang 5th position ay nakuha ni dating Mayor at kasalukuyang Vice Mayor Carmelita “Menchie” Abalos ng Mandaluyong City na may 80 percent votes.

Ang mga ratings at rankings ay lubos na nakadepende sa kanilang pangkalahatang pagganap sa trabaho noong 2021. Ang mga responsibilidad ng mga alkalde ay malawak, na sumasaklaw sa maraming tungkulin bilang mga lokal na punong ehekutibo, mula sa pangangasiwa hanggang sa pagpapatupad ng lahat ng mga patakaran, programa, proyekto, at serbisyo ng LGU. Ang pagpapatupad ng lahat ng batas at ordinansa na may kaugnayan sa pamamahala ng lungsod. Pag-maximize ng mga mapagkukunan upang makabuo ng kita para sa pagpopondo sa lahat ng mga hakbangin. Higit sa lahat, ang pagtugon sa mga epekto ng pandemyang covid19. Ang mga “Top Performing Mayors” ay dapat kilalanin at papurihan sa kanilang pagsisikap, ayon kay Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD.

Idinagdag ni Dr. Martinez na pinuri ng kanilang mga nasasakupan sina Mayor Belmonte, Tiangco, at Malapitan para sa kanilang tatak ng pamumuno, serbisyong pantao at panlipunan, pag-unlad ng ekonomiya, imprastraktura, pagtugon sa covid19, at pag-unlad ng institusyon. Nanalo ang lahat ng 2021 NCR Mayor na naghahangad na muling mahalal o ibang lokal na posisyon sa nakaraang halalan — nanalo si Mayor Belmonte sa malaking margin na 243,547 boto laban sa isang party-list Congressman. Nanalo rin ang magkapatid na sina Toby at John Rey Tiangco. Nagpalit ng posisyon sa Navotas City (Mayor at Congressman). Ganoon din ang masasabi sa tandem ng mag-amang sina Oca at Along Malapitan, na nagpalitan ng puwesto mula Mayor at Congressman at parehong panalo sa Caloocan City.

Ang iba pang resulta ng survey ng NCR Mayors ay ang mga sumusunod: Marcy Teodoro 81% (Marikina), Vico Sotto 80% (Pasig), Abby Binay 75% (Makati), Isko Moreno 73% (Manila), Rex Gatchalian 71% (Valenzuela), Lino Cayetano 70% (Taguig), Francis Zamora 68% (San Juan), Edwin Olivarez 66% (Parañaque), Jaime Fresnedi 65% (Muntinlupa), Mel Aguilar 63% (Las Piñas), Ike Ponce III 58% (Pateros) at Antolin Oreta III 55% (Malabon).

Lumahok ang RPMD sa nakaraang halalan at nagawang sukatin nang tumpak ang pambansa at lokal na eksena. Ipagpapatuloy ng RPMD ang mga pagsisikap nito na mabigyan ang mga gumagawa ng desisyon at mga gumagawa ng patakaran ng may-katuturan at makabuluhang data na nakakaapekto sa buhay ng mga Pilipino.

Ang “RPMD Year 2021 Public Satisfaction Survey,” na isinagawa ng RP- Mission and Development Foundation Inc., ay isang independent, non-commissioned national survey na isinagawa bawat distrito/lungsod sa bawat rehiyon. Sa National Capital Region (NCR), tinanong ang 10,000 respondents sa 16 na lungsod at 1 munisipalidad, “Do you approve or disapprove of [name of Mayor/District Representative] is handling his/her job as (Mayor/District Representative)?”