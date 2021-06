Belmonte, Sotto, Moreno patok na NCR mayor

Ang mga lokal na punong ehekutibo ng Quezon City, Pasig City at Maynila ang nakakuha ng top rating para sa kanilang pangkalahatang pagganap sa unang quarter ng kasalukuyang taon na 2021.

Sa survey na isinagawa ng RP-Mission and Develipment Foundation Inc. (RPDMinc), nabatid na nakakuha ng pinakamataas na rating ng pag-apruba si Quezon City Mayor Josefina “Joy” Belmonte na 89%, kasunod si Pasig City Mayor Victor Maria Regis “Vico” Sotto (86%) at Manila Mayor Franciso “Isko Moreno” Domagoso (83%).

Sumunod si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian ay nasa 77% at si Marikina City Mayor Marcy Teodoro na nasa 76% na parehong nakatali sa ikaapat na puwesto. Si Navotas City Mayor Toby Tiangco ay nasa panglima na may 73% na resulta.

Si Makati City Mayor Abigail Binay ay 70%, Taguig City Mayor Lino Cayetano na 62%, Mandaluyong City Mayor Carmelita Abalos na 60%, San Juan City Mayor Francis Zamora na 56%, at Muntinlupa City Mayor Jaime Fresnedi na 53%.

Ang survey ng RPMDinc ay isinagawa sa pamamagitan ng harapan na panayam ng 3,500 respondents. Hiniling sa kanila na ire-rate ang kani-kanilang mga alkalde batay sa kanilang pagganap sa trabaho.

“Sa 17 NCR Mayors 13 lamang ang na-rate na positibo. Ang nangungunang mga NCR Mayors ay gumagawa ng mahusay na trabaho — hindi lamang mapanatili nila ang kanilang ranggo, ngunit tumaas din ang mga rating ng pag-apruba sa pagganap.

Kapansin-pansin, si Belmonte ng Lungsod ng Quezon ay nanatili bilang “top performing NCR Mayor”. Si Mayor Tiangco ay may pinakamataas na “net ratings” (+8 porsyento) kumpara sa nakaraang survey na pumwesto sa kanya sa ika-5 puwesto. Si Mayor Malapitan (51%) at si Mayor Ponce (50%) na nadapa sa huling survey ay positibong na-rate. Bagaman, nakamit ni Mayor Cayetano (62%) ang isang mataas na rating ng pagganap, ang kanyang kasalukuyang rating ay bumaba ng -7 porsyento na puntos kumpara sa nakaraang survey ng (69%). “- sabi ni Dr Paul Martinez ng RPMDinc.

Ang apat na natitirang lungsod ay nakakuha ng mataas na rating ngunit nananatili sa mababang porsyento ng pag-apruba ng trabaho —Pasay (35%), Malabon (37%) at Paranaque (46%).

Tinanong din ang mga respondente kung iboboto nila ang kanilang mga alkalde kung tatakbong muli darating na halalan.

Nakuha ni Sotto ang pinakamataas na rating na 83%, sinundan ng Belmonte, 80%; Moreno, 78%; Teodoro, 70%; Binay, 67%; Tiangco, 65%; Cayetano, 57%; at Abalos, 56%.

Ang mga sumasagot sa survey na lumahok mula Mayo 20-30, 2021 ay rehistradong botante at lahat ng mga residente ng Metro Manila, na may edad 18 hanggang 70. Sampling margin of error sa ± 3 porsyento at 95% na antas ng kumpiyansa. Sila ay sapalarang napili at ang bilang ng mga respondente bawat lungsod ay ipinamahagi nang proporsyonal batay sa opisyal na datos ng populasyon.