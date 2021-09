Belmonte, Moreno, Sotto, Tiangco sumirit approval rating

Nanguna si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa may pinakamataas na approval rating sa mga Metro Manila Mayors kasunod sina Mayor Isko Moreno ng Manila City na pumangalawa sa rating sa puntos na 85%, pangatlo si Mayor Vico Sotto ng Pasig City na may 83%, Mayor Toby Tiangco ng Navotas City na may 78% at panglima si Mayor Menchie Abalos ng Mandaluyong City na nakakuha ng 76%.

Bukod naman sa naturang performance survey, nabatid na nagsagawa rin ang RPMDinc ng survey hinggil sa voters preference para sa 2022 elections para sa mga alkalde sa National Capital Region (NCR). Sa Pasig City, nanguna si incumbent Mayor Vico, anak ng mga beteranong artistang sina Vic Sotto at Coney Reyes, matapos na makakuha ng 66% voters’ preference laban kay Vice Mayor Iyo Bernardo na nakakuha lamang ng 32% vote.

Si Mayor Belmonte ng Quezon City naman, na anak ni dating House Speaker Sonny Belmonte Jr, ay nakakuha ng 57% puntos kumpara kina dating Mayor Herbert Bautista na may 24% points at Cong. Mike Defensor,14% .

Si Pasay City Mayor Emi Calixto-Rubiano ay nagkamit naman ng 60% performance rating at nakikitang magiging unopposed.

Gayunman, kung si dating Cong. Connie Dy ay tatakbo muli sa pagka-alkalde ang kanyang latest voters’ preference ay nasa 25% laban sa 72% ni Mayor Emi. Si Edward Togonon ay nakakuha naman ng mababang voters rating na nasa 15% lamang laban sa 82% ni incumbent Cong. Tony Calixto, na nakatanggap naman ng 58% score performance rating, at walang balak na kalabanin sa mayoralty post ang kanyang kapatid na si Mayor Emi, at sa halip ay tatakbo na lamang sa reelection.

Ang non-reelectionist na si Mayor Oca Malapitan ay nakakuha ng pinakamataas na performance rating na 65% kumpara sa mga nakaraang alkalde ng lungsod ay hinihikayat ang kanyang anak na si Cong. Along Malapitan (top 6 NCR Congressman) na tumakbo sa pagka-alkalde ng Caloocan City, na nakakuha ng 67% result laban kay Cong. Egay Erice na may 30% count.

Sa Muntinlupa City, si Cong. Ruffy Biazon ay nakakuha naman ng 51% result habang sina Aldrin San Pedro ay may 25% at Red Mariñas ay may 15% points. Manila Vice Mayor Honey Lacuna naman ay nakakuha ng 40% rating laban kay Cong. Manny Lopez na may 38% vote. Gus Tambunting ay nakatanggap naman ng 55% count kumpara kay Parañaque Cong. Eric Olivarez na may 40% result. San Juan City Mayor Francis Zamora ay mayroong 60% result kumpara sa 30% score ni Janella Estrada.

Si Mayor Marcy Teodoro ng Marikina City naman ay nakakuha ng 53% suporta kumpara kay Cong. Bayani Fernando na ang voters’ preference ay nasa 40%. Ricky Sandoval ay mayroong 50% count laban kay Enzo Oreta na may 37% mark sa Malabon City. Ang “NCR Halalan 2022 survey” ay isinagawa mula Agosto 1-10, 2021 ng RPMDinc.

Ayon kay Dr. Paul Martinez, nagsagawa sila ng face-to-face interviews sa may kabuuang 5,750 respondents.