Bello nanghinayang sa PH-NDF peace talks cancellation

Dapat munang isaalang-alang ang nakasaad sa Hague Joint Declaration bago ikonsiderang tapos na ang usapang ­pangkapayapaan.

Ito ang sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa pagsasabing malaking panghihinayang nito na maudlot muli ang isinusulong na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng komunistang grupo sa naging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na bawiin na ito.

Ayon sa kalihim, na miyembro ng pinuno ng government peace panel, wala itong magagawa kung mismong si Pa­ngulong Duterte na ang nag-utos na kanselahin na ang backchannel talks sa Communist Party of the Philippines-National Democratic Front (NDF).

“Sayang nga eh, ang dami na nating nagawang forward movement,” sabi ni Bello sa panayam sa radyo.

Aniya, nakasaad sa Hague Joint Declaration, na ikinokonsidera nang tapos ang peace talks sa oras na sumulat ang isa sa dalawang partido.

“May framework, may sinusunod na pro­seso. Meron tayo kasing framework ng peace process, based on a joint dec­laration. This was signed in 1993 in the Hague. Ngayon ayon dito sa joint declaration, the peace talks goes on until it is officially terminated by a written notice. In other words, if you want to terminate finally the peace negotiations or the peace process then we have to inform them in writing,” paliwanag ni Bello, na ­kalihim din ng Department of Labor and ­Employment (DOLE).

Ngunit sinabi nito na, sa naging desisyon ng Pangulo ay wala na itong magagawa kung hindi sumunod sa marching orders.

Iniutos ni Duterte ang pagkansela sa backchannel talks sa NDF ma­tapos tambangan ng New People’s Army (NPA) ang convoy ng Presidential Security Group sa ­Arakan, Cotabato na ikinasugat ng ilan sa mga ito.