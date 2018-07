Bello diniskuwalipika ng JBC sa pagka-Ombudsman

MAYROON nang shortlist ng Judicial and Bar Council (JBC) para sa posisyon ng Ombudsman na mababakante, sa pagreretiro ni Ombudsman Conchita Carpio-Morales sa Hulyo 26, 2018.

Sa deliberasyon ng JBC, kasama sa shortlist sina Supreme Court Associate Justice Samuel Martires, dating Sandiganbayan Presiding Justice at kasalukuyang Special Prosecutor ng Ombudsman na si Edilbert­o Sandoval, at Atty. Felit­o Ramirez na fraternity brother ni Pangulong Rodrigo Duterte sa San Beda College of Law.

Samantala, pinatawan naman ng JBC ng disqualification si Labor Secretary Silvestre Bello III.

Ang shortlist ay isusumite ng JBC sa Malacañang at ito ang pagpi­pilian ni Pangulong Duterte kung sino ang hihirangin niyang kapalit ni Morales sa anti-graft body.

Ang Ombudsman ang may mandato, sa ilalim ng 1987 Constitution, na mag-imbestiga at maghain ng kaso sa korte laban sa mga opis­yal at kawani ng gobyerno na masasangkot sa katiwalian.