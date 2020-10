Bellinger, Dodgers lumapit sa korona

NAPRESERBA ng Los Angeles Dodgers ang 4-2 win laban sa Tampa Bay Rays Linggo ng gabi tungo sa 3-2 lead na sa World Series.

Pahinga ng isang araw, posibleng tapusin na ng Dodgers ang best-of-seven sa Game 6 bukas sa Globe Life Field sa Arlington, Texas.

Naglista ng run-scoring singles sina Corey Seager at Cody Bellinger laban kay Tyler Glasnow sa first inning tungo sa 2-0 lead ng LA. Sinundan ng solo homer ni Joc Pederson sa second, bago nakasagot ng two runs ang Tampa Bay laban kay Clayton Kershaw sa third pra dumikit 3-2.

Nagkaroon ng tsansa ang Rays na itabla sa fourth pero nasakote si Manuel Margot nang tangkaing makanakaw ng home.

Nalusutan ni Kershaw ang jam sa play na ‘yun at tumagal sa mound ng hanggang sixth, nagbigay ng two runs sa 5 2/3 innings. Bagong record na ang 207 career postseason strikeouts ni Kershaw, binura ang 205 ni Justin Verlander.

Starter ng Rays sa Game 6 si Blake Snell, susubukang puwersahin ang Game 7. Wala pang sinasabi ang Dodgers pero mas malamang na magbalasa sila sa bullpen. (VE)