Bellinger, Dodgers ginutay ang Rays

IPINAGSIGAWAN ng Los Angeles Dodgers ang balik sa World Series sa pamamagitan ng walang awang pagluray sa Tampa Bay Rays 8-2 sa Game 1 Martes ng gabi sa Arlington, Texas.

Game 2 ngayong araw sa Globe Life Field pa rin.

May pasikat na salo si Cody Bellinger sa center field.

Lumundag ang LA outfielder sa harap ng wall para idiskaril ang extra-base hit ni Austin Meadows.

Natapos ang Rays sa 1-2-3 inning sa 10 pitches lang ni Dodgers reliever Joe Kelly.

Nakakumpleto si LA right fielder Mookie Betts ng dalawang stolen bases at run sa fifth, nagpalipad ng homer sa sixth bago nagdagdag ng single sa eighth.

Dinomina ni starter Clayton Kershaw ang anim na innings bago tinaranta ng Dodgers ng apat na runs sa fifth si Tyler Glasnow ng Rays.

Isang run at two hits lang ang binigay ni Kershaw, nalusutuan ng isang walk at may eight strike outs. Sunod-sunod niyang ni-retire ang 13 batters bago ang unang mistake – fastball na tinamaan ni Kevin Kiermeier para sa home run na nagdikit sa Tampa Bay 2-1 sa fifth.

Limitado ng coronavirus sa 11,388 ang crowd sa Globe Life Field, pinaka-konting nanood ng World Series sa nakalipas na 111 taon. (VE)