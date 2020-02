Bell, Blaze Spikers tatapak agad sa gas

Mga laro ngayon: (FilOil Flying V Centre)

4:00pm — Opening Ceremony

5:00pm — Petron vs Generika-Ayala

7:00pm — PLDT vs Sta. Lucia

PAKAY ng defending champion Petron Blaze Spikers na tumapak agad sa gas sa pagbu­bukas ng Philippine SuperLiga Grand Prix 2020 ngayong araw, pilit titibagin ang Generika-Ayala Lifesavers sa opening game sa FilOil Flying V Centre.

Kasama si import Kath Bell at veteran Ces Molina, Aiza Maizo-Pontillas­ at Remy Palma, dedepensahan ng mga ito ang kanilang korona sa torneo.

“Laging nasa championship iyong team. This time talaga we will try our best na mapabilang ulit doon,” saad ni bagong head coach Emil Lontoc.

“Siyempre ang goal ng Petron pa rin ay masama sa championship pero ang sabi nga may total revamp pero naniniwala pa rin ako sa sistema na meron kami.”

Sa kabilang dako, ibabandera ni reinforcement­ Elizabeth ­Vicet Campos ang Generika-Ayala kasama sina new acquisition­ Rhea Dimaculangan, Mina Aganon, Eli Soyud at Chin Basas. (Janiel Abby ­Toralba)