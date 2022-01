Beli Bell patok sa mga karerista

MULING makikilatis ang mga pambato ng Bell Racing Stable na sina Beli Bell at Indy Bell na sasalang sa Philracom Rating Based Handicapping System Race Sabado sa Metro Turf sa Malvar-Tanauan City, Batangas.

Magkakamping tatakbo sina Beli Bell na sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Hernandez at Indy Bell na rerendahan naman ni class A rider Mark Angelo Alvarez.

May distansiyang 1,400 metro, makakatagisan ng bilis nina Beli Bell at Indy Bell sina Calle Loreto, Prime Time Magic, Easy Landing, Stripe Of Pink at One Fifteen.

Ayon sa ibang mga karerista, sina Easy Landing at Stripe Of Pink ang magiging mahigpit na karibal nina Beli Bell at Indy Bell sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

“Kung sino maganda kondisyon ‘yun malaki ang chance na manalo, pero siyempre, kina Easy Landing at magka-kuwadrang Beli Bell at Indy Bell tayo lalagay,” saad ni Marcelo Garcia, karerista.

Paglalabanan ang P25,000 added prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta habang may karagdagang P5,000 ang kukubrahin ng winning horse owner.

Samantala, pitong karera ang inihain ng Metro Manila Turf Club Inc. (MMTCI) ngayong araw. (Elech Dawa)