Beli Bell pa-wow

PINABILIB ni Beli Bell ang kanyang mga tagahanga nang manalo sa Philippine Racing Commission Rating Based Handicapping System sa Metro Turf Club sa Malvar-Tanauan, Batangas nitong Sabado ng hapon.

Nirendahan ni dating Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year Jonathan Hernandez, nagtala ang winning horse ng 1 minuto’t 10 segundo sa 1,200-meter race upang hamigin ng may ari ang added P10K prize sa event na suportado ng Philracom sa pamumuno ni Chairman Aurelio ‘Reli’ De Leon.

Sumegunda si Bomod OK Falls at tumersera si Life Gets Better, pang-apat si Palag at panlima si Doktora.

Sumunod lang muna si Beli Bell sa matulin sa largahang si Palauig paglabas ng aparato. Nasa pangatlo ang liyamadong si Life Gets Better na ginabayan naman ni jockey RD Raquel.

Pagsapit ng huling 400 metro ng karera’y kumapit na sa unahan si Beli Bell, sa rektahan’y sinunggaban ang unahan at tinawid ang meta na may tatlong kabayo ang agwat kay Bomod OK Falls. (Elech Dawa)