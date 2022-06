Belgica, 4 ARTA exec pa sinuspinde ng Ombudsman

Iniutos ni Ombudsman Samuel Martires na patawan ng anim na buwang suspension sina Anti Red Tape Authority Director General Jeremiah Belgica at apat pang opisyal ng ARTA dahil mabigat ang ebidensiya laban sa kanila sa reklamong grave misconduct at gross neglect of duty na isinampa laban sa kanila ng DITO Telecommunity.

Iniutos ni Martires ang suspension nina Belgica, ARTA Deputy Director Eduardo Bringas, ARTA Director Jedrek Ng, ARTA Director Melamy Salvadora-Asperi, at ARTA Division Chief Sheryl Pura-Sumagui nang pinalipat nito ang mga frequency na inilaan ng National Telecommunications Commission sa DITO bilang new major player ng telco industry nang nanalo ito sa bidding at naglapag ng P25.7 bilyong performance bond noong 2019.

Hindi sumali sa bidding ang NOW Telecom kahit pa bumili ito ng bidding documents.

Nagtangkang silatin ng NOW Telecom ang frequencies na nakalaan sa DITO noong May 18, 2020 nang inireklamo nito ang NTC sa ARTA. Marso 2021 nang katigan ng ARTA ang Now at inutos nitong ibigay ang frequencies sa NOW noong Marso 1, 2021.

Agad umalma ang DITO at naghain ng motion for leave to intervene at motion for reconsideration at pumalag din ang NTC na naghain ng motion para ipawalang-bisa ang utos ng ARTA.

“The evidence on record shows that the guild of respondents Jeremia B. Belgica, Eduardo V. Bringas, Sheryl Pura-Sumagui, Jedrec C. Ng, and Melamy A. Salvadora-Asperin is strong and the charges against them involve grave misconduct, gross neglect of duty and conduct prejudicial to the best interest of the service which may warrant removal from the service,” sabi ni Martires sa kautusang pinirmahan niya noong May 24, 2022. (Eileen Mencias/Billy Begas)