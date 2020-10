Belga solong nag-chess

PARA hindi maburyong sa Philippine Basketball Association (PBA) bubble sa Clark Freeport, Angeles, gumawa ng sariling diskarte upang malibang si professional hoop star Beau Michael Vincent Belga.

Ibinahagi ng Rain or Shine Elasto Painters center-forward sa kanyang Instagram Linggo ang kwelang one-versus-one chess match sa kanyang sarili.

“Finding a way not to get bored in the PBA Bubble. #ROSlifeinthebubble #good,” pahayag ng 33-year-old, 6-foot-5 cager na tubong Gubat, Sorsogon.

Tuloy-tuloy naman ang practice ng RoS at 11 iba pang mga koponan bilang paghahanda sa restart ng 45th PBA Philippine Cup eliminations sa Linggo, Oktubre 11 matapos itong matengga sapul noong Marso dahil sa pandemya. (Janiel Abby Toralba)