Belen, Bulldogs kakatayin DLSU

Mga laro ngayon: (MOA Arena)

Game 2/Beat-of-3 Finals

5:30pm – Awarding Ceremony

6:30pm DLSU vs National University

(Lady Bulldogs angat, 1-0)

ISANG laro na lamang ang kinakailangang lapangin ni leading Rookie of the Year at Most Valuable Player contender Mhicaela Belen upang tuldukan ang 65-taong pagkagutom ng National University Lady Bulldogs sa kampeonato laban sa 11-time titlist na De La Salle University Green Archers sa Game 2 ng kanilang best-of-three championship showdown ng 84th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Mall of Asia Arena sa Pasay City ngayong araw.

Nilapang ng NU Lady Bulldogs ang kanilang ika-15th sunod na panalo sa liga matapos ang malupit na dominasyon sa Taft-based lady spikers sa bisa ng 25-20, 25-12, 25-21 Game 1 win mula sa mga malulupit na hataw ng 22-anyos na dating UAAP juniors MVP sa kabuuang 15 puntos mula sa 11 attacks, 2 blocks at 2 aces, na naghahanap ng kampeonato sapol pa noong 19th season taong 1957.

Maghaharap muli ang dalawang koponan sa alas-6:30 ng gabi, ngunit bago rito ay paparagalan muna ang mga pinakamahuhusay na indibidwal sa Awarding Ceremonies para tukuyin ang league MVP, ROY at best individual performers sa alas-5:30 ng hapon.

Naging malaking kaagapay ng dating national team outside hitter sina Alyssa Solomon na umiskor din ng 15 points (12 atake, 2 aces, 1 block), team captain Princess Robles sa 12 points at Ivy Keith Lacsina na may parehong 12 points, habang ipinadama rin ni Sheena Toring ang kanyang presensya sa 7 markers at ang mahusay na pagpasa ni Camilla Lamina sa 20 excellent sets.

“The players are really motivated playing in big games. They give it their all. So maybe that’s it, it’s their motivation,” wika ni Lady Bulldogs coach at dating UAAP MVP Karl Dimaculangan. “We prepared so much for this game after watching who will we facing this Finals. Good thing we execute everything we prepared. Although we still need to polish some things for the next game.”

Dahil sa naturang panalo ay naipadama ng Lady Bulldogs ang ikatlong panalo kontra sa mga bataan ni coach Ramil de Jesus na hawak ang koponan sapol pa noong 1997.

Dalawang beses nitong winalis ang DLSU Green Archers sa first round sa 25-22, 25-15, 25-19 noong Mayo 10 at sa second round sa 25-21, 25-20, 25-17 noong Mayo 26. (Gerard Arce)