Belangel sabak sa KBL

TINALIKURAN ni Gilas Pilipinas guard Sam Josef ‘SJ’ Belangel ang kanyang dalawang taon pang karera sa Ateneo Blue Eagles upang tumuntong na sa professional league.

Nakatakdang maglaro ang 5-foot-11 guard sa Korean Basketball League, na kinumpirma naman sa social media ng Team Ateneo @AteneoOBF.

“SJ Belangel had decided to forego his final two years of eligibility in the UAAP and pursue a professional career at the Korean Basketball League,” ayon sa Twitter post Linggo.

Inamin ni ADMU team manager Christopher Quimpo ang naturang malungkot na balita para sa Katipunan-based squad.

Bumanat ang Bacolod-native ng impresibong numero sa nagdaang 84th University Athletic Association of the Philippines ng 11.22 points, na naging huling laro nito sa koponan matapos sumegunda sa UP Fighting Maroons sa pagkaputol ang kanilang three straight championship run sa ilalim ni coach Thomas Anthony ‘Tab’ Baldwin.

Si Belangel ang nagpaiyak sa South Korean basketball team sa nagdaang 2021 FIBA Asia qualifier nung Enero 2021 matapos ibuso ang game winning three-point shot para sa 81-78 pagsilat na ginanap sa Clark City. (Gerard Arce)