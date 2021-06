Belangel, Gilas didikdikin Korea

Mga Laro Ngayon:

(AUF Gym/Clark)

11:30am – – Indonesia vs Thailand

3:00pm — Philippines vs Korea

6:30pm — China vs Chinese Taipei

HINDI nagustuhan ni Gilas Pilipinas coach Tab Baldwin ang patutsada ni coach Cho Sang Hyun na lucky shot o tsamba lang ang panalo ng national team kontra South Korea noong Miyerkoles 81-78 sa buzzer-beating three ni SJ Belangel.

Kaya naman, susubukan ni Baldwin, Belangel at ng Gilas na dalawahan ang Korea sa muling paghaharap ng mga koponan sa 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers sa AUF Gym sa Clark, Pampanga ngayong araw.

Naputol ng Gilas Pilipinas ang walong taong pagkauhaw sa panalo kontra South Korea dahil sa kabayanihan ni Belangel kaya swak na ang koponan sa finale ng Asia Cup sa Agosto subalit hindi nakalampas kay Tab ang mga tirada ni Cho.

“We’ve already read that the Korean coach felt that we were lucky to win the game,” sabi ni Baldwin.

“Frankly, I think that’s pretty rich of any coach to walk off a game in which you lose and to claim that it was good luck on the part of your opponent.”

“We would make sure that that is highlighted and I’m sure that will give our players a little bit of an extra incentive. I don’t expect that we will be going out there to make friends on Sunday,” sabi pa ni Baldwin na muling aasa kina Belangel, Angelo Kouame, Kai Sotto, Dwight Ramos at Justine Baltazar na bumida naman sa panalo ng Gilas kontra Indonesia Biyernes ng gabi. (Lito Oredo)