Belangel, Ateneo sweep ang UP, 14-game elims

MATAYOG na lumipad sina Agelo Kouame at SJ ­Belangel ng combined 34 points upang makaulit ang Ateneo Blue Eagles kontra UP Fighting Maroons, 86-64, at makasaysayang walisin ang 14-game elims para mag-outright finalist sa 82nd UAAP seniors basketball tourney Miyerkoles nang gabi sa Mall of Asia Arena, Pasay.

Nagposte si Kouame ng 20 markers samantalang may mahagalang 14 si Belangel para sa madaling pagdispatsa ng ADMU sa State U na natanggap man ang panlimang talo sa 14 na laro’y makasaysayan ding n akaupos sa No. 2 sa Final Four era.

Tumirador naman si Jamiew Malonso ng 34 pts. at 12 boards upang dalawahan din ng La Salle Green Archers (7-7) ang Adamson Soaring Falcons (4-10), 89-63, sa wala ng saysay na labanan.

Ito rin ang huling laban sa liga nina one-and-done players Malonzo, James Laput, Keyshawn Meeker at graduating player team captain Andrei Caracut.

“I just wanna thank the Lord for this win, thank the Lord for this season. A lot of learning for us but hats off to these two guys (Andrei Caracut and ­Jamie Malonzo). They really end their college careers well. We are just really happy for them. They are both good leaders and professionals,” pahayag ni DLSU coach Gian Nazario.

31 UAAP 1st game

Nadagdagan pa ng isang panalo ang karera ni Rey Suerte ang UE Red Warriors (4-10) kontra NU ­Bulldogs (2-12), 79-77, kung saan tumagpas siya ng 28 puntos. (Janiel Abby Toralba)