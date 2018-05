Bela tinalo sina Nadine, Coleen, Jessy, Arci sa paseksihan

Ang taray ni Bela Padilla dahil siya ang nangunguna sa pa-survey ng isang entertainment website ng ABS-CBN kung sino ang beach babe peg ng kanilang readers, huh!

Tinalbugan ni Bela si Nadine Lustre na second lang sa kanya at sinundan naman nina Coleen Garcia, Jessy Mendiola, Arci Muñoz at kulelat naman si Beauty Gonzales.

Hindi pa naman tapos ang survey na ‘yon, kaya puwede pang maungusan si Bela ng iba sa botohan.

Pero in fairness kay Bela, sa totoo lang, ma­lakas talaga ang dating niya sa social media. Kapag may mga ipino-post nga siyang pictures or videos ay napakara­ming nagla-like, huh!

Derek kinabubuwisitan ng mga bading

Natuwa naman ako sa mga taga-TFC (The Filipino Channel). Nang mabalitaan kasi nila na papunta ako sa Milan, Italy, kaagad silang nag-coordinate sa akin para imbitahan ako sa screening bukas ng pelikulang Kasal.

Kasama kasi ang Milan sa international screenings ng pelikulang pinagbibidahan nina Bea Alonzo, Paulo Avelino at Derek Ramsay.

Bale sa malapit lang sa Doumo Cathedral ang pagpapalabasan ng Kasal at may 10:00 A.M. at 12:30 P.M. screenings sila.

Inaasahang dudumugin ng Filipino fans ang two screenings na ito ng Kasal sa nasabing lugar.

Samantala, controversial pa rin talaga ang pelikula dahil sa pagiging closet gay roon ng character ni Paulo at iritada naman ang mga bading sa pagiging anti-gay ng character ni Derek.

Pero in fairness, maraming nagandahan sa Kasal, huh!

Sikat na aktres nagtago dahil sa palpak na kilay

Napansin ko lang, parang hindi masyadong nagpo-post sa kanyang social media accounts ang isang sikat na aktres. Parang nahiwagahan ako, kaya nagtanong-tanong ako.

Sabi ng isang nakatsika ko, nagkaroon daw kasi ng problema sa kilay ni aktres.

Hindi ko lang alam kung nagpa-tattoo ba siya ng kilay o kung anuman ang ipinagawa niya roon, pero imbes na gumanda raw ‘yon, parang hindi maganda ang naging dating.

So, medyo pinareremedyuhan daw muna ‘yon ni aktres, kaya matagal-tagal din siyang nag-stay muna sa bahay at kamakailan lang yata nagsimulang lumabas uli, pero no new posting muna sa kanyang social media accounts at baka halata pa nga ‘yung palpak na nagawa sa kanyang kilay.

Well…

Ian pasadong concert artist

Noong nag-karaoke birthday celebration ako sa Karaoke Republic sa Timog Avenue, Quezon City, akala ng mga kasamahan ko sa entertainment press ay nandoon si Ian Veneracion dahil sa event ko, pero ang totoo, may meeting kasi sila ng nanay ni LA Santos na si Mommy Flor.

Nandoon din si Joed Serrano na siyang co-producer ni Mommy Flor sa nakaraang concert ni Ian sa Resorts World Manila. Bale selebrasyon din daw ‘yon sa matagumpay nilang concert na ginawa.

Tinanong ko nga si Mommy­ Flor kung may repeat ba ang concert na ‘yon, pero quiet lang siya, kaya ang duda ko talaga, isa ang tungkol doon sa mga pinag-usapan nila ng gabing ‘yon.

Samantala, natuwa naman si Ian nang sabihin ko na pasado na siyang concert artist dahil nanood nga ako ng kanyang concert sa Resorts World Manila. In fairness to Ian, nagpasalamat siya dahil sa dialogue ko.