‘Bela Padilla closet DDS?’

Gulantang ang madla nang masilayan ang pangalan ni Bela Padilla sa mga kasama nina Piolo Pascual at director Joyce Bernal para sa state of the nation addess ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ang listahan ay nakasaad sa kumalat na authorization form ng Malacañang presidential broadcast staff na para sa pagkuha ng video na gagamiting background para sa SONA ng Pangulo sa Hulyo 27.

Kaya naman napatanong ang madla sa Twitterverse kung DDS o Diehard Duterte Supporter ba si Bela.

Pinabulaanan ito ng aktres.

“I was told we were going to shoot for Liter Of Light (which we did)…but as soon as I found out that us being there could have any connection with the SONA, I went home alone, immediately, because I have no participation in it anyway,” paglilinaw ni Padilla.

Nang tanungin pa ng netizen kung hindi nga supporter si Bela ng gobyernong Duterte at hindi ito lalahok sa SONA ng Pangulo sa alinmang paraan, tugon ni Bela:

“In the most respectful way to everyone involved, yes. cheers!”