Bela hindi ka-live in si Norman sa London

Nilinaw ni Bela Padilla na ngayon, kahit wala siya sa bansa, hindi raw sila pisikal na magkasama ng boyfriend na si Norman Ben. In short, hindi sila magka-live ini Norman sa London.

“Mag-isa po ako ngayon, hindi kami magkasama. He’s in London and I’m navigating myself alone. Pero siyempre, malaking bagay na hindi man kami magkasama sa isang country, we’re on the same continent. Alam ko na kung may problema ‘ko, pwede akong lumipad ng isang oras, nando’n siya or nasa malapit lang.

“And I think, dahil hindi siya artista, very simple lang ang understanding niya sa life. And that’s what I appreciate on him. Ine-enjoy ko ‘yung mga simpleng bagay and he helped me calm down.”

Pero ang bongga kay Bela, kahit na nasa ibang bansa ito nakagawa siya ng pelikula na ipalalabas na sa Vivamax sa April 15, ang “366” kunsaan, hindi lang siya ang bidang babae along with JC Santos and Zanjoe Marudo, pero siya rin ang writer/director.

About moving-on in 366 days ang tema ng movie na in real-life, sinabi ni Bela na hindi naman daw niya naranasan na isang taon mag-move-on.

“Hindi naman siguro umabot ng 365 days or 366 days,” natawang sabi niya.

“Actually, ang nakakatawa, dalawa lang naman po ang naging ex- boyfriend ko, pero hindi naman po umabot ng gano’n katagal ang pag-move-on. Siguro noong nag-break kami, tapos na talaga kaya madali sa aking mag-move-on.”

At inamin ni Bela na may mga “bobo moments” daw siya na mga bagay na hindi niya dapat ginawa at sey pa niya, na-witness daw ni JC Santos ang iba dahil sa dalas nilang nagkasama sa movie.

Mukhang wala naman ngang nami-miss na opportunities pa si Bela ngayon na hindi pa rin masabi kung kailan siya babalik ng bansa.

Marjorie, Greta ‘talpakan’ nabuhay

Nagti-trending sa Twitter ang pangalan ni Marjorie Barretto. Parang nadaig pa ni Marjorie ang ibang mga celebrity na may mga sinusuportahan din na politiko ngayong kampanya.

Base sa mga nababasa naming comment sa kasabay ng nag-trending na hashtag na pangalan ni Marjorie ay naging big deal sa netizen ang ginagawa niyang pagha-house to house campaign.

Naging vocal si Marjorie at ang mga anak niya sa pagsuporta kay Vice President Leni Robredo at hindi nga nakuntento ang mga ito sa pag-apir lang sa mga campaign sorties, may sariling strategy si Marjorie na nag- house to house campaign.

‘Yun nga lang, paano nga kaya matutuldukan ang isyu o hindi pagkakasundo sa pagitan ng magkakapatid na Barretto, lalo na kina Marjorie at Gretchen Barretto na tila bawat galaw nila, naikukumpara sila sa isa’t isa.

Ilan sa mga comment na nabasa namin, “I must say Marjorie Barretto is the good one in Barretto fam no!! Ang layo kay Claudine at Talpakan Queen.”

“The family of Marjorie Barretto with children Julia, Claudia and household are doing H2H and that is while Gretchen is doing barda with Bato.”

Sabi nga, ayan, dahil sa politika, nabuhay na naman ang ‘talpakan’ kina Mark at Greta!