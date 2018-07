Beking negosyante suko sa panghuhuthot ni morenong batang aktor

Isang beking negosyante sa down South ang tila gusto nang sumuko sa kanyang lovelife sa isang bagito sa showbiz dahil unti-unti na niyang nararamdaman ang ‘hagupit ng pangangailangan’ ng isang bagets na newbie.

Ang ilusyon niyang kaya siya ginusto nito dahil tapat siyang magmahal at fee­ling maganda siya sa gitna ng kanyang kayamanan ay unti-unti nang gumuguho.

Mula sa unang pagkikita nila kung saan ay nabighani siya sa morenong balat nito at maamong mukha hanggang bigyan niya ito ng pansin hanggang maging sila ay tila kastilyong buhangin ngayon na sumisira sa kanyang sariling mundo.

In other words, kung itutuloy pa rin daw niya ang pakikipagrelasyon ay gigi­sing na lang siya na ngangey na at ubos ang kita sa negosyo. Hahaha!

Sa una nga raw ay puro sila pasarap dahil travel dito, travel doon, shopping dito, shopping doon. Pero nang naging madalas na ang pag-withdraw niya sa ATM machines ng malalaking halaga, dun na siya nagsimulang mag-isip na pera-pera nga lang ang relasyong ito. ‘Pag walang maibigay, mainit na ang ulo ni bagets at nagpapa-miss na.

Dahil ramdam na rin ni beki ang totoong intensiyon sa kanya, gusto na niya itong iwanan dahil baka ito pa ang ikabagsak ng kanyang negosyo.

Naman palaman! ()